Um grave acidente de trânsito foi registrado no final da manhã desta segunda-feira (04), na BR-153, no trevo da Havan, em Anápolis.

Informações preliminares dão conta de que um motociclista estava passando pela rotatória quando teria sido atingido na traseira por um Volkswagen I-Motion.

Devido ao impacto da colisão, o homem, que tem 50 anos, caiu da moto e sofreu uma fratura exposta no cotovelo. Ele trabalha com entregas e estava em horário de serviço.

Acionado, o Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar os primeiros socorros e já encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Um outro caminhão dos bombeiros teve de ser acionado para permanecer no local até a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que deverá encaminhar o condutor do carro à Central de Flagrantes e fazer o controle do trânsito.

Como o acidente ocorreu na própria rotatória, o tráfego de veículos está lento.

Mais informações a qualquer momento.