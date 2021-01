O escritor Rodrigo Constantino, 44, voltou à rádio Jovem Pan, dois meses após sua demissão. Ele vai cobrir as férias de Augusto Nunes e de José Maria Trindade no programa Os Pingos nos Is, dos dias 11 a 15 de janeiro.

Em novembro, a emissora anunciou o desligamento de Constantino após uma transmissão ao vivo no canal dele no YouTube na qual ele comentava o caso da jovem Mariana Ferrer. A jovem foi vítima de estupro em uma casa noturna de Jurerê Internacional (SC).

Durante a live, Constantino afirmou que, caso a própria filha sofresse um abuso em condições semelhantes às descritas pela influenciadora digital, ele não denunciaria o homem e a deixaria de castigo. “Eu vou dar esporro na minha filha, que alguma coisa ali ela errou feio”, afirmou. “E eu devo ter errado pra ela agir assim.”

Segundo a assessoria de imprensa da Jovem Pan, a contratação temporária de Constantino foi feita pela rádio por “ele já fazer parte do elenco do programa antes de ser demitido” e por ser o “nome mais rápido a ser cogitado. Apenas por cinco dias.”

Na época da demissão, a Jovem Pan divulgou comunicado afirmando que preza a liberdade de expressão, mas “desaprova veementemente todo o conteúdo publicado nos canais pessoais”. “No caso de Mariana Ferrer, defendemos que a vítima não deve ser responsabilizada pelos atos de seu agressor, apesar do respeito que todos nós devemos ter às decisões judiciais”, dizia o texto.

Constantino também foi demitido da Record na ocasião. A emissora disse, em nota, que o desligamento aconteceu devido a posição de Constantino sobre violência contra a mulher.

Na sequência, o escritor foi contratado pela Rede TV! para integrar o time de comentaristas fixos do programa Opinião no Ar, e fará participações nas demais plataformas de conteúdo do canal.