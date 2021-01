Um homem de 28 anos foi preso nesta terça-feira (06), no bairro São Carlos I Etapa, em Anápolis, após passar vários meses foragido.

A reportagem do Portal 6 apurou que ele se escondia na cidade porque estava com um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Tupaciguara, em Minas Gerais, desde março do ano passado.

Acusado de falsa identidade, o homem também deve responder por crime de atribuição de falsa qualidade a estrangeiros para ajudá-los na entrada do território brasileiro.

A situação dele junto à Justiça é tão séria que o mandado de prisão preventiva, caso não tivesse sido cumprido, ainda teria validade para detê-lo até o ano de 2032.

Todo o processo de formalização de prisão e encaminhamento ao Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, já foi realizado pela Polícia Civil.

O Poder Judiciário também foi comunicado da prisão e está responsável por providenciar que o detento seja recambiado para Minas Gerais.