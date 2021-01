Pelo terceiro dia consecutivo, Anápolis teve mortes por Covid-19. Foram confirmados nesta sexta-feira (08) os óbitos de duas idosas, de 77 e 86 anos, que estavam internadas no Hospital Evangélico Goiano (HEG).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a primeira faleceu hoje e a segunda no último dia 06 de janeiro. Com mais essas fatalidades, a cidade passa a contar com 405 vítimas da doença.

Anápolis também teve um novo boom de casos nas últimas 24h com o registro de mais 168 pessoas que testaram positivo para a Covid-19.

Receberam esse resultado 94 moradores do sexo feminino, com idade entre oito e 80 anos, e 74 do sexo masculino, de um ano a 100.

Eles entram para estatística de casos totais, que agora soma 18.825. A Semusa diz que nesse montante há 17.352 que receberam alta e, portanto, estão “curados”.