O Rancheiro está oferecendo dez vagas de estágio para graduandos interessados em participar do programa que, além do salário inicial de R$ 1.400, conta com diversos outros benefícios.

As oportunidades são para o cargo de estagiário de projetos e, aqueles que forem selecionados no processo seletivo, serão contemplados com vale transporte, refeição na empresa e plano de carreira.

Isso devido ao fato dos jovens poderem ser efetivados para as funções de analistas durante o programa de estágio, que tem duração de seis a 18 meses.

Para concorrer à uma das dez vagas oferecidas, o candidato precisa estar cursando o Ensino Superior em qualquer área, desde que não seja da saúde ou licenciatura, e ter conhecimento intermediário do pacote Office e informática no geral.

As inscrições estarão abertas até o dia 31 de janeiro e devem ser realizadas através do próprio site da empresa, onde também se encontra o edital completo.