Esses são os requisitos para seleção de novos profissionais do Detran Goiás com salários de até R$ 6 mil

Selecionados ficarão responsáveis pela aplicação de provas práticas de direção para obtenção de CNH

Gabriella Pinheiro - 16 de abril de 2024

Fachada do Detran. (Foto: Detran)

A partir do dia 29 de abril, interessados de todo estado poderão se inscrever para seleção de vagas para examinadores de trânsito do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). As candidaturas podem ser feitas de forma presencial ou por e-mail.

No total, serão ofertadas cerca de 1 mil oportunidades. Os selecionados ficarão responsáveis pela aplicação de provas práticas de direção para obtenção de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), adição ou mudança de categoria.

De acordo com o órgão, as candidaturas ficarão abertas por tempo indeterminado uma vez que o Detran lida com uma redução no quadro de profissionais no momento.

Para participar da seleção, o candidato deve ter o curso de examinador de trânsito no Sest Senat conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito, além de possuir idade mínima de 21 anos e curso superior completo em qualquer área de formação.

Outros requisitos são: ser habilitado há dois anos ou mais na categoria que vai concorrer no processo e não ter sofrido penalidade de suspensão do direito de dirigir, cassação da CNH ou cometido infração de trânsito de natureza gravíssima.

Além disso, o profissional não deve ter vínculo com Centros de Formação de Condutores. É desejável que a pessoa seja intérprete da Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Segundo o Detran, os selecionados no processo receberão uma remuneração que pode variar a depender da quantidade de provas aplicadas. O valor máximo pode chegar até R$ 6,3 mil.

No caso da categoria A, a quantia paga por um exame é de R$ 6,50. Já para B, o valor é de R$ 13, enquanto para C ou D é de R$ 30 e R$ 60 para E.

Os aprovados terão contrato com duração de três anos, podendo ou não ser prorrogado conforme o interesse do departamento. O lançamento do edital deve acontecer ainda nesta semana.