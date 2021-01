Celebridades estão divulgando uma vaquinha virtual para ajudar a atriz Mabel Calzolari, 21. Ela sofre de uma doença rara e incurável chamada aracnoidite torácica, inflamação na medula, que causa cistos no local e pode levar o paciente a ficar paraplégico ou tetraplégico.

A corrente do bem começou com a atriz Monique Curi, que entrevistou Calzolari em abril, três meses após a primeira cirurgia que a jovem precisou fazer para tentar resolver o problema. De acordo com Curi, em dezembro a doença voltou e Calzolari precisou passar por nova operação, além de investigação médica para tentar entender melhor a doença. “A mãe dela é cabeleireira e não está podendo trabalhar, porque está com ela no hospital. São só as duas”, contou em vídeo publicado no IGTV nesta quinta-feira (7).

Viviane Araújo, Giulia Buscacio e Aline Dias são algumas das famosas que estão engajadas na causa e também estão divulgando a campanha.

Calzolari usou as redes sociais para agradecer o apoio que vem recebendo. “Sempre escutei dizerem que os amigos se conhecem nas dificuldades, e agora posso garantir a verdade dessa afirmação, pois no meu pior momento vocês se revelaram meus melhores amigos”.

A atriz descobriu a doença no segundo semestre de 2019, pouco tempo depois de dar à luz Nicolas, seu primeiro filho com o ator João Fernandes, o Tadeu de “Malhação: Toda Forma de Amar” (2019-2020). O casal está separado atualmente e o menino vive com o pai. A atriz segue internada no Rio de Janeiro e, segundo Curi, será submetida a uma ressonância nesta terça-feira (12).