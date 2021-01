A atriz Andréia Horta, 37 anos, curtiu um fim de semana de sol com o marido Marco Gonçalves. Em uma das fotos que ela publicou no Instagram, posou quase nua, apenas com imagens de borboletas escondendo os seios.

“Vitamina Teta”, escreveu na legenda.

Horta passou dias difíceis quando foi contaminada pela Covid-19, no fim do ano passado. Conforme noticiado pela colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, na última terça-feira (8), a atriz pegou a doença após retomar as gravações de “Um Lugar ao Sol”, da Globo.

“Intensas dores de cabeça e nos olhos, mal-estar dos piores da vida, fraqueza, tonturas, vômitos, diarreia, tosse, cansaço… E medo.”

Além disso, ela contou que perdeu olfato e paladar. Esse é um dos sintomas relatados por quem contrai a doença. “Já não sinto gosto nem cheiro de absolutamente nada”, disse. “Checar a oxigenação do sangue varias vezes ao dia, começar a suar de desespero quando o oxímetro erra, ficar aliviada quando normaliza, e por estar sendo tratada em casa.”

Ela ainda lamentou a “solidão do isolamento porque ninguém pode chegar perto de você” e a “preocupação com o avanço misterioso de uma doença que já matou dezenas de milhares de pessoas só no Brasil, e está no seu corpo agora”.