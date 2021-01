Apesar do susto, o grave acidente entre dois caminhões no km 81 da BR-060, em Anápolis, no sentido Brasília, terminou sem mortes.

Um dos motoristas ficou entre as ferragens, mas teve apenas ferimentos leves segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Por conta da colisão, que ocorreu após um dos veículos se chocar na traseira do outro estacionado, a rodovia precisou ser totalmente interditada por meia hora para a remoção da mercadoria alimentícia que se esparramou sobre a pista.

Um congestionamento que se estendeu por vários quilômetros deixou o trânsito parado e parcialmente lento nas horas seguintes.

Imagens disponibilizadas pela PRF ao Portal 6 mostram a dimensão do estrago em ambos caminhões.

1 de 5 - + 1. (Foto: Divulgação/ PRF) 2. (Foto: Divulgação/ PRF) 3. (Foto: Divulgação/ PRF) 4. (Foto: Divulgação/ PRF) 5. (Foto: Divulgação/ PRF)