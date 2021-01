Mais conhecido pelo papel de Quico na série “Chaves” (1971-1980), Carlos Villagrán, 76, pode se tornar o próximo governador do estado de Querétaro, no México. O ator registrou sua pré-candidatura pelo partido Querétaro Independiente no domingo (10), conforme registraram os veículos de imprensa locais.

“Depois de 50 anos fazendo as pessoas rirem, me encontro em outra plataforma, o que é uma grande honra”, disse ele em encontro com jornalistas para anunciar a novidade.

Além da pré-candidatura ao governo, o ator também se registrou como pré-candidato à cidade Querétaro, capital do estado. Já o filho dele, Gustavo Villagrán, deve concorrer a uma vaga de deputado.

O Querétaro Independiente, criado em 2017, vai disputar pela primeira vez as eleições para governador. A presidente do partido, Concepción Herrera Martínez, explicou que a convenção interna permite a dupla pré-candidatura, mas que apenas uma delas deve seguir adiante. A decisão deve ser tomada até o dia 8 de fevereiro. As eleições estão marcadas para 6 de junho.

Segundo a versão mexicana da Forbes, Villagrán agradeceu ao seu partido por considerá-lo para a disputa. Ele também prometeu enfrentar a pobreza e criticou os políticos que abusam do poder, deixando de lado o serviço público.