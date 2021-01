Uma conhecida obstetra anapolina, de 49 anos, precisou acionar a Polícia Militar, na noite desta segunda-feira (11), para comparecer no Hospital Evangélico Goiano (HEG).

A equipe chegou na unidade por volta de 20h10 e encontrou a profissional, que relatou ter sido alvo de violência verbal durante uma consulta.

Ela conta que atendeu uma jovem gestante com algumas complicações no parto. Quando estava saindo do quarto, porém, a mãe da paciente se exaltou e prometeu que perseguiria a médica e não a deixaria em paz.

Durante a confusão, que ocorreu na recepção do hospital, na frente de outros pacientes e funcionários, a mulher, que tem 37 anos, também teria chamado a obstetra de vagabunda.

Aos policias, a mãe da paciente disse que estava nervosa pela situação da filha e perdeu a cabeça porque, devido a algumas divergências, a médica teria se recusado a realizar o parto da jovem.

Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi registrado contra a mulher pelos crimes de injúria e ameaça.