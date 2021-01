Os nomes de Neymar, 28, Bruna Marquezine, 25, e a hashtag “Brumar” ficaram entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta terça-feira (12) após fãs especularem uma possível reconciliação do ex-casal.

Tudo começou após alguns internautas afirmarem que o jogador do PSG teria desarquivado fotos antigas ao lado da atriz, que teriam voltado a aparecer em seu perfil do Instagram.

As imagens seriam de 2018, época em que namoravam. No Twitter, muitos internautas comentaram em tom de torcida: “Meu Brumar está vivo”, escreveu um deles. “Se Neymar e Bruna voltarem, eu volto a acreditar no amor”, afirmou outro.

O próprio Neymar, porém, desmentiu a informação em resposta a um post sobre o assunto no Instagram. Segundo ele, as fotos ao lado da atriz sempre estiveram na rede social. “Nunca arquivei nem desarquivei…vocês que gostam de inventar coisas”, escreveu.