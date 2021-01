A cantora Anitta, 27, usou o Twitter nesta terça-feira (12) para se solidarizar com Duda Reis, 18, que viu mais um capítulo de sua separação com Nego do Borel, 28, se tornar público. Um áudio vazado revelou traições do cantor na época em que os dois eram noivos.

“Não passo a mão na cabeça de amigo que fez besteira só porque amo. Meu papel já fiz há tempo e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações. Assim sempre será. Boa noite”, escreveu a cantora.

Anitta publicou o texto após a própria Duda dizer que a cantora sempre esteve ao seu lado. O funkeiro causou polêmica ao postar fotos sensuais com Anitta em uma fase em que ele e Duda estavam brigados. “Ela sempre esteve comigo. Sempre me perguntou se eu precisava de ajuda e sempre estendeu a mão para mim”, disse a modelo.

Duda esclareceu que ele postou as fotos de surpresa, mas que Anitta a tinha procurado antes. “Por pressão”, ela disse que sabia das fotos, mas mentiu.

Na última segunda (11), a separação de Borel e Duda Reis voltou a ser notícia após a divulgação de um áudio pelo jornal O Dia. Nele, a influenciadora digital Lisa Barcelos, que era amiga da atriz e modelo, descreve momentos íntimos com o cantor, enquanto ele ainda estava noivo de Duda. Os dois anunciaram o término dia 23 de dezembro de 2020.

No registro feito por Lisa, ela conta detalhes da relação que supostamente aconteceu dentro da casa do cantor, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), onde ele morava com Duda até o final do noivado. “Começou a me puxar para o quarto, e eu falei que não. Acabou que no final eu fui para o quarto dele. Meu Deus, que quarto… Uma cama imensa, maior casarão. A gente começou a se pegar muito, eu tirei a roupa e ele também”, afirmou.

A youtuber Lisa Barcelos admitiu que o áudio é verdadeiro ao colunista Léo Dias. “O áudio é verdadeiro e não foi uma trollagem. Mas nem tudo o que foi relatado aconteceu e foi apenas uma vez. Apesar de o áudio ter sido divulgado de forma ilegal, uma vez que se tratava de uma conversa privada, como pessoa pública assumo minhas responsabilidades. Agora que essa história voltou à tona e ele está solteiro, posso falar abertamente sobre isso. Na época, eu não podia falar nada”, disse ela.

Na sequência, disse estar arrependida. “Eu me arrependo do que aconteceu. Agi no impulso. Mas não errei sozinha. Só que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco”, disse.

Até o momento, Borel não se pronunciou sobre o assunto. Após o término conturbado, Duda anunciou em suas redes sociais, na última sexta-feira (8), que se mudou para São Paulo para se afastar um pouco do seu passado.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, essa não é a primeira vez que o áudio vaza, mas apenas agora ele foi divulgado. Na primeira vez, o cantor e a blogueira negaram que estivessem tendo qualquer tipo de relação. Na ocasião, Lisa disse para Duda que tudo se tratava apenas de uma brincadeira. Na época, Nego do Borel e a influenciadora pararam de se seguir no Instagram.

Em resposta a uma publicação no Instagram, Duda desabafou sobre o áudio e toda a exposição. “Já, já os alecrins dourados aparecem chorando nos Stories e negando o inegável de novo, ou postando alguma caridade… Pode ser que repitam, na cara dura, que esse áudio super detalhado e real foi trollagem também, sendo que é impossível. Nada novo sob o sol”, escreveu.

A modelo também respondeu ao comentário de uma seguidora falando sobre sororidade, onde critica a ex-amiga. “Nunca existiu, faz parte do marketing dessa galera de Instagram falar de sororidade. Outra coisa que nunca existiu foi a falta de vergonha (sic) na cara do macho e o respeito inexistente pela ex-noiva (que na época era atual). Clássico, famosa machisse (sic). Dentre outras coisas que nunca citei”, completou.