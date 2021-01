A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que mais uma morte causada pelas consequências da Covid-19 e outros 120 novos casos da doença foram confirmados nesta quarta-feira (13).

Segunda a pasta, a vítima fatal que somou às outras 410 foi um idoso, de 70 anos, que não resistiu e perdeu a vida ontem (12) no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

Dos 120 moradores que receberam diagnóstico laboratorial positivo para Covid-19 nas últimas 24h, 68 são do sexo feminino, com idade entre dez anos e 75 anos, e 52 do sexo masculino, de cinco anos a 90 anos.

A Semusa contabiliza, oficialmente, 19.198 casos de Covid-19 em Anápolis e considera que 17.484 já se “curaram” da doença.

Atualmente, há mais de 1.200 pacientes em monitoramento tanto no isolamento domiciliar quanto nas unidades especializadas.