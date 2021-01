O ditado que diz que o brasileiro não conhece limites realmente parece ser verdade.

Tanto é que um vídeo feito em Bonito, no Mato Grosso do Sul, está ganhando as redes sociais ao mostrar um turista desafiando a sorte ao nadar em um dos rios da região.

Nas imagens a seguir, amigos dele estão em um barco filmando uma sucuri na água.

Instantes depois a cabeça da cobra gigante já está na superfície e o rapaz é desafiado a tirar uma foto com o animal.

Sem aparentar qualquer tipo de receio ou medo, ele chega perto e faz pose para a câmera.