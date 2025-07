Não é o secador, nem a toalha: veja o método mais rápido para secar o cabelo sem danificar

Tutorial bombado evita frizz e seca o cabelo sem agredir os fios e o couro

Magno Oliver - 06 de julho de 2025

(Foto: Ilustraçãoo/Cottonbro Studio/Pexels)

A rotina corrida e desesperadora faz a gente secar o cabelo com pressa, não dando a devida atenção Assim, seja ao sair de casa para trabalhar ou depois do treino na academia, o secador é o aliado mais requisitado.

Porém, a pressa do uso do secador pode custar caro, pois o calor intenso danifica os fios, causa frizz em excesso e enfraquece bastante a raiz. E para quem recorre à toalha, a recomendação dos especialistas também não é das melhores. O atrito causado abre as cutículas e compromete a saúde capilar a longo prazo.

Indo longe do secador e da toalha, uma técnica pouco usada, mas eficiente para secar o cabelo ganhou a preferência das pessoas. É o uso da camiseta de algodão.

Leve, segura, eficiente, a camiseta de algodão tem ajudado muita gente a secar os cabelos e evitar atritos nos fios. Assim, o tecido reduz a quebra e evita o surgimento até de pontas duplas.

A peça absorve a umidade de forma gradual, não agride a estrutura natural do fio e age de forma rápida, basta usar uma camiseta seca e limpa por cerca de 10 a 15 minutos.

Usar a tradicional camiseta de algodão ajuda na evaporação da água sem o uso do calor, basta fazer uma espécie de “turbante” com ela para que a malha haja com leveza e praticidade.

O tutorial ajuda a alinhar mais os fios e deixar uma aparência mais saudável, com brilho natural e sem aspecto armado, que é um caso que muitas pessoas tentam corrigir.

A técnica mostrou melhores resultados em pessoas com cabelo cacheado ou ondulado, pois ajuda a manter a definição dos cachos e reduz o volume excessivo. Também age evitando o ressecamento das pontas.

