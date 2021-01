Ficou para segunda-feira (18), às 09h, a coletiva de imprensa em que a Prefeitura de Anápolis deve anunciar a estratégia de enfrentamento da segunda onda de Covid-19 na cidade.

O evento era esperado para ocorrer até esta sexta-feira (15), mas, conforme apurado pela seção Rápidas do Portal 6, a Semusa precisou de mais tempo para levantar todas as informações que deve nortear os atos da pasta e do prefeito Roberto Naves.

Desde a última semana de dezembro, Anápolis passa por uma crescente no número de casos confirmados e nos óbitos em decorrência da doença.

Por enquanto, a situação está sob controle do ponto de vista da estrutura. Ou seja, há leitos e insumos suficientes para atender a demanda, mas a necessidade de ações para impedir que o sistema municipal de saúde seja mais pressionado é unânime entre técnicos da Semusa.

Internamente, não é cogitado a necessidade de lockdown, pois a perspectiva de vacinação é real e o percentual de pessoas que já foram contaminadas e possuem anticorpos é alto.

A aposta pode ser a retomada de medidas restritivas e aumento na fiscalização por parte da Vigilância Sanitária.