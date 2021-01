Se você receber uma ligação em nome do deputado federal Adriano do Baldy (PP) ou em nome do secretario de Transportes Metropolitanos de São Paulo Alexandre Baldy, tome cuidado: é golpe.

Segundo alerta emitido na noite desta sexta-feira (15) pela assessoria de imprensa do ex-ministro, criminosos estão usando o nome dele para clonar celulares.

Funciona assim: durante a ligação, os golpistas fazem o convite para uma festa que nunca existiu, enviam um código do WhatsApp e pedem que quem está do outro lado da linha envie.

Em posse dos números, os criminosos sequestram a conta do serviço mensageiro e, além de ter acesso às conversas, fotos e arquivos, também costumam tentar tirar dinheiro dos contatos.

*Colaborou Denilson Boaventura