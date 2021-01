Fiuk, 30, um dos primeiros e mais cotados nomes para estar no BBB 21 (Globo) postou um vídeo no qual aparece fazendo uma tatuagem. Mas se o objetivo era confundir os boatos de que ele já estaria em isolamento, apenas aguardando sua estreia no reality show, então deu tudo errado.

A conta do ator e cantor adicionou uma caixa de reações para os seguidores interagirem, e logo vieram as provocações de olhares atentos: “Mostra a tattoo nova”, escreveu um. “De novo? Como se estivesse fazendo a tatuagem hoje!”, provocou outro.

Os seguidores descortinam que, na verdade, os cliques se referem a uma sessão de tatuagem que foi postada pelo tatuador em seu Instagram no dia 30 de agosto.

Caso Fiuk realmente esteja na casa, permanece pré-confinado e não tem acesso ao celular.

O BBB 21 começa dia 25 de janeiro, mas já na segunda-feira (18) serão revelados os nomes dos participantes.