Uma patrulha da Polícia Militar (PM) no bairro Cidade Universitária, na região Nordeste de Anápolis, acabou rendendo uma descoberta muito maior do outro lado da cidade, mais especificamente na Vila Góis, bairro central do município.

O caso aconteceu na manhã de sábado (16), quando os policiais se depararam com um jovem, de 23 anos, que correspondia às características de um homem procurado por praticar tráfico de drogas.

A suspeita se confirmou após a abordagem, que resultou na descoberta de porções de maconha escondidas no bolso da roupa do rapaz.

Questionado pelos militares, ele admitiu que a droga veio do cultivo que ele realizava na própria casa, na Vila Góis.

Se deslocando até o endereço, a guarnição pediu autorização aos pais do suspeito e deram seguimento à busca domiciliar.

Lá, encontraram a plantação de diversos pés de maconha, além de porções adicionais do entorpecente.

Uma busca mais minuciosa nos aposentos do rapaz também revelou uma arma de fogo, sem a devida permissão de uso, que estava escondida no guarda-roupas junto de diversas munições correspondentes.

Diante de tudo isso, a equipe encaminhou o jovem até a Central de Flagrantes da Polícia Civil, onde foi autuado pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.