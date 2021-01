Com o iminente agravamento da 2ª onda de Covid-19 em Anápolis, a Semusa avisou aos hospitais privados que quer alugar 15 leitos exclusivos para pacientes com Covid-19.

O recado foi dado via Diário Oficial do Município no último final de semana.

No termo de referência é dito que os leitos podem ser de outras cidades, mas que prestadora ficaria responsável pela locomoção dos pacientes.

A seção Rápidas do Portal 6 apurou também que os leitos de enfermaria, que tratam pessoas com quadro moderado, poderão ser instalados provisoriamente onde está sendo construída a UPA Geriátrica, no Jardim Progresso.

Outra opção aventada pela Semusa é reativar a ‘ala Covid’ que havia sido fechada na UBS do Leblon.