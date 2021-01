Um grave acidente de trânsito foi registrado na manhã desta segunda-feira (18), no km 98 da BR-060, em Anápolis, sentido Abadiânia.

De acordo com a Triunfo Concebra, concessionária da via, tudo aconteceu quando um veículo de passeio invadiu a pista contrária e acabou colidindo de frente com uma motocicleta.

Ainda não há informações do que aconteceu com o motorista do carro para que perdesse o controle da direção. Ele estava sozinho e saiu ileso da batida.

Já o motociclista, segundo a Triunfo, precisou ser socorrido às pressas e em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU).

O Portal 6 entrou em contato com o SAMU, que informou que o paciente tem 43 anos, apresentava uma possível fratura na perna e precisou ser levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA).

Como o nome da vítima não foi divulgado, não foi possível solicitar da unidade médica o quadro clínico.

A pista chegou a ser interditada, mas apesar de o tráfego continuar lento, já foi totalmente liberada para passagem dos veículos.