O sargento Corpo de Bombeiros, Alcinede Borges da Silva, de 45 anos, não resistiu ao acidente que sofreu na GO-020, em Goiânia, nesta terça-feira (19).

Segundo a corporação, ele era o único ocupante da viatura administrativa que colidiu com um poste em frente ao condomínio Portal do Sol Green, sentido Bela Vista de Goiás.

“Ele foi prontamente socorrido por nossas equipes de resgate, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito a caminho para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO)”, informou.

1 de 3 - +

Luto

Em nota, o Corpo de Bombeiros destacou que o Sargento Borges era natural da cidade de Caldas Novas, ingressou no CBMGO no ano de 2000 e atualmente estava lotado no 9º Batalhão Bombeiro Militar, de Caldas Novas.

“Neste momento de dor, prestamos as nossas condolências aos familiares e a todos os colegas do Corpo de Bombeiros Militar, em face da prematura perda ocorrida”, pontuou.

“O comando do CBMGO está prestando todo o apoio necessário à família e se solidariza com a dor de todos que tiveram a honra de conhecer um militar tão especial”, completou.