O filme “Tudo Bem no Natal que Vem”, protagonizado por Leandro Hassum, alcançou a marca de 26 milhões de acessos na Netflix. A informação foi divulgada na terça (19) em carta para acionistas divulgada pela plataforma.

O longa, que estreou no dia 3 de dezembro, é o primeiro de Natal produzido pela Netflix no Brasil. Hassum comemorou a marca no Instagram. “Imagina só mais de 26 milhões de pessoas rindo e chorando com ‘Tudo Bem no Natal que Vem’. Obrigado, Netflix e todo mundo que deu play”, escreveu ele.

A comédia sobre a história de Jorge, um homem que odeia o Natal e faz aniversário em 25 de dezembro, ficou entre os filmes mais vistos da Netflix no Brasil, em Portugal, Alemanha, Suíça, Áustria e Luxemburgo.

Na trama, após cair do telhado vestido de Papai Noel na celebração de 2010, Jorge passa a viver uma espécie de maldição. Todos os anos, ele só acorda na véspera da data, saltando de um Natal para o outro, e sem se lembrar do que aconteceu ao longo do ano.

“Tudo Bem no Natal que Vem” repete a parceria de sucesso dos cinemas de Hassum, o roteirista Paulo Cursino e o diretor Roberto Santucci, que fizeram juntos os três filmes “Até que a Sorte nos Separe”, e os dois “O Candidato Honesto”.

No terceiro ato para o fim, o longa ganha contornos bem dramáticos. Cursino contou que eles tiveram dúvidas se deveriam seguir no dramalhão. Persistiram e agradecem à Netflix por bancar o desafio. “Porque é uma comédia, mas não tem piada no terceiro ato”, afirmou Santucci.