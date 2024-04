Beatriz do BBB 24 faz Ana Maria Braga bater recorde de audiência em 2024

Folhapress - 12 de abril de 2024

(Foto: Reprodução)

GABRIEL VAQUER – A participação de Beatriz Reis, a Bia do Brás do BBB 24, no Café com o Eliminado do Mais Você nesta sexta (12) fez o programa de variedades da Globo conseguir seu recorde de audiência em 2024.

Segundo dados prévios obtidos pelo F5, a participação de Bia no programa marcou 11 pontos de média na Grande São Paulo, principal mercado de televisão do Brasil. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores.

No mesmo horário, a Record obteve 3 pontos com Hoje em Dia e o início do Balanço Geral. Já o SBT ficou com 2 pontos ao exibir o Chega Mais. O programa da emissora de Silvio Santos, inclusive, recebia Elisangêla Brito, a mãe de Davi Brito, favorito para vencer o BBB 24.

A Band obteve 1 com o The Chef com Edu Guedes e o início do Jogo Aberto com Renata Fan.

No Rio de Janeiro, outra capital importante para os investimentos publicitários em TV, o Mais Você também bateu o seu recorde nos números em 2024 por causa de Beatriz.

Foram 14 pontos de audiência na capital fluminense para a atração comandada por Ana Maria Braga, contra 2 da Record e 1 de SBT e Band. Cada ponto equivale a cerca de 165 mil pessoas.

Os dados podem sofrer alterações no consolidado, que será divulgado na próxima segunda-feira (15). No Rio, o Mais Você chegou a picos de 16 pontos, algo extremamente relevante até mesmo para uma cidade que assiste bastante a Globo.