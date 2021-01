O BBB 21 (Globo) já tem sido um dos assuntos de maior destaque do Twitter. Segundo levantamento da plataforma, Fiuk, Viih Tube, Projota, Karol Conka e Pocah foram os cinco participantes mais citados na rede nessa ordem.

O reality show deu origem a mais de três milhões de tweets somente no dia em que os 20 concorrentes desta edição foram anunciados, na última terça-feira (19).

A leva de nomes durou cerca de seis horas e só terminou após o começo da novela das 21h. O número de menções feitas sobre o tema é três vezes maior do que o registrado dia 21 de janeiro de 2020, data da estreia da edição passada.

O BBB 21 começa na segunda (25), mas o público já pode escolher os seus preferidos do Camarote e Pipoca. Os três mais votados de cada grupo (seis no total) já vão entrar na casa com imunidade. Mas eles também terão a missão de decidir, em comum acordo, quem irá para o primeiro Paredão da edição.

Os seis mais votados também vão ficar isolados dos outros competidores num primeiro momento. Quem chegar à casa nem saberá que eles fazem parte do jogo. O encontro do grupo de imunes com os brothers da casa principal acontecerá apenas tempos depois.

O resultado da votação será revelado no Fantástico no domingo (24). Os participantes só saberão da surpresa quando já estiverem dentro do reality.