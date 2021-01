O anapolino Caio, de 32 anos, um dos novos integrantes do BBB 21 que estreará nesta segunda-feira (25) , viralizou não só na cidade, como no país todo. A irmã Larissa, em conversa com o GShow, afirmou ter sentido muitas emoções quando descobriu que ele havia sido selecionado.

Ela, que tem 34 anos, é psicóloga e confessou ter sido pega de surpresa, “o coração disparou e as lágrimas escorreram”, completou.

“O telefone não parou de tocar, muitas mensagens. As pessoas estão vibrando junto com a gente”.

A noiva de Caio, Waléria Mota, também comentou sobre a personalidade do brother, e mencionou sobre o companheiro não ter ‘papas na língua’.

“Ele vai falar o que pensa, o que sente, na hora que vier na cabeça. Isso é dele e ele não consegue mudar, porque é assim no dia a dia. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele tem uma estratégia montada”, afirma.

Waléria garante muitas risadas e memes do fazendeiro.

“A minha expectativa está bem grande e eu acho que o Brasil tem muito a ganhar em ver o Caio dentro do Big Brother”, concluiu.

Noiva e cunhada afirmam estarem muito confiantes. Elas dizem o considerar vitorioso por ter conseguido entrar no reality, mas esperam que ele saia da casa mais querida do país como um vencedor.