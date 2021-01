“Vejam que belo videoclipe lançado há pouco pelo MC Fioti com a nova versão da sua música em homenagem à vacina do Butantan. Parabéns pela iniciativa em prol da vacina e da vida”, postou o governador de São Paulo.

João Doria anunciou neste sábado (23), em suas redes sociais, o clipe daquele que se tornou o hino da vacina.

“Bum Bum Tam Tam” é um funk inspirado numa partitura para flauta em lá menor assinada por Johann Sebastian Bach, que ganhou o mundo em 2018. O clipe, assinado por Kondzilla, bateu recordes de vizualizações que antes pertenciam a Michel Teló e hoje tem mais de 1,5 bilhão de views.

A letra foi adaptada e ganhou versos como “a vacina envolvente que mexe com a mente/ de quem tá presente/ A vacina saliente/ vai curar muita vida e salvar muita gente/ Vem cá vacina, tam/ Vem cá vacina tam tam tam”.

Nesta semana, João Doria, ligou para Fioti para agradecer pela conscientização sobre os benefícios da vacinação. Em vídeo publicado pelas redes sociais, o artista mostrou o momento da ligação.

“Oi, Fioti, tudo bem? Ligando para te agradecer, você é um sucesso ‘Butantante'”, disse o governador na ligação.

O hit de dois anos atrás voltou com tudo nas redes sociais nos últimos meses pela semelhança com o nome do Instituto Butantan e virou o “hino da vacina”.

De tanto acompanhar as notícias sobre a chegada da vacina, o nome do Instituto Butantan foi se tornando mais familiar aos brasileiros, e não demorou muito para que o refrão da música fosse ressuscitado nas redes sociais.

Segundo o Spotify, só na primeira semana de janeiro, o número de reproduções da faixa de MC Fioti cresceu 284% no Brasil em comparação com o início do mês. O estado de São Paulo foi responsável pela maior alta –265%, durante o mesmo período.