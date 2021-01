A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) publicou uma nota técnica, no Diário Oficial do Município (DOM), nesta sexta-feira (22), recomendando que Anápolis retome a matriz de risco contra a Covid-19 para evitar um possível colapso no sistema público.

O documento traz dados mostrando que os casos e mortes pela doença estão crescendo consideravelmente em todo o mundo e, inclusive, está acima da média na cidade.

A pasta sustenta ainda que esse aumento progressivo é resultado da flexibilização das medidas de controle e o índice de isolamento social cada vez menor.

Com a matriz de risco, Anápolis volta a ficar em alerta com os números de leitos para pacientes com sintomas graves da Covid-19.

Inicialmente, o município deverá continuar em risco leve, em que os estabelecimentos precisam seguir medidas de segurança, mas podem continuar funcionando.

Caso os leitos comecem a ficar mais restritos, os riscos devem passar para moderado (com isolamento social intermediário) ou alto (lockdown ou isolamento social avançado).

Como já noticiado pelo Portal 6, a previsão é que a matriz de risco seja publicada pela Prefeitura na próxima terça-feira (26).

Veja a nota técnica na íntegra.

