A Prefeitura de Anápolis recuou sobre a volta da matriz de risco em Anápolis. Em comunicado nas redes sociais nesta quarta-feira (20), informou que “não há necessidade neste momento de nenhuma alteração nas regras de funcionamento das atividades comerciais”.

O texto publicado vai contra a afirmação do prefeito Roberto Naves (PP), que durante a manhã confirmou que os protocolos com o risco leve seriam publicados nesta quinta-feira (21). “Não vamos permitir que aconteça em Anápolis o que vemos acontecer em outras regiões do país”, chegou a alertar.

O comunicado diz ainda que a rede municipal vem suportando bem a pressão do sistema e que técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) estão elaborando uma nota técnica a ser apresentada na sexta-feira (22) com diretrizes para a retomada da matriz de risco, que deve agora ser publicada na terça-feira (26).

“Por ora, as atividades econômicas em Anápolis seguem seu funcionamento normal, situação que está sendo avaliada semanalmente”, encerra a publicação. Nesta quarta-feira (20), foram confirmados 196 casos de Covid-19 — a maior quantidade desde 15 de setembro do ano passado.

Leia o comunicado na íntegra:

Mesmo diante do cenário de aumento no número de casos da COVID-19, a rede municipal vem suportando bem a pressão no sistema de saúde e, diante da disponibilidade atual de leitos, não há necessidade neste momento de nenhuma alteração nas regras de funcionamento das atividades comerciais. A equipe da Secretaria Municipal de Saúde está elaborando uma nova Nota Técnica, que será publicada nesta sexta-feira, dia 22, e servirá como base para a retomada da matriz de risco, que passa a valer mediante os protocolos que serão publicados no Diário Oficial de terça-feira, dia 26. Por ora, as atividades econômicas em Anápolis seguem seu funcionamento normal, situação que está sendo avaliada semanalmente pela equipe técnica da SEMUSA.