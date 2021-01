O governador Ronaldo Caiado (DEM) já tem em mente o planejamento para a distribuição das próximas doses da vacina contra Covid-19.

Seguindo as normas do Ministério da Saúde, o grupo prioritário para a próxima rodada de vacinação serão todos os profissionais de saúde que atuam diretamente com pacientes acometidos pela doença.

Neste domingo (24), o governador já recebeu mais de 65 mil doses de imunizantes AstraZeneca, de Oxford, dedicados exclusivamente à esse objetivo, que começará a ser aplicado já na segunda-feira (25).

Outras 30 mil doses de Coronavac são aguardadas para quarta-feira (27), dando continuidade ao processo.

Porém, Caiado adiantou que pretende incluir idosos nessa parcela de contemplados com a imunização.

“É claro que gostaríamos de incluir também os idosos nesta etapa, mas estamos seguindo uma determinação do Ministério da Saúde”, afirmou.

Pensando nisso, o político prometeu buscar essa alteração junto com os órgãos competentes já nas próximas distribuições, atendendo assim a chamada ‘terceira idade’ – que é a faixa etária com maior letalidade da doença.

“Nossa proposta é que a adequação seja feita de acordo com a faixa epidemiológica mais atingida de cada região”, explicou.

Ao todo, Goiás engloba cerca de 1,8 milhão de pessoas na parcela com prioridade e a expectativa é de que a imunização completa destes cidadãos seja finalizada até o final do primeiro semestre de 2021.