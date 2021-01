Já está no Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, o jovem de 23 anos suspeito de participar de um ‘golpe de aluguel’ contra um casal do interior de Minas Gerais.

Os detalhes do caso foram divulgados pela Delegacia Estadual de Investigações Criminais (DEIC), de Goiânia, no final deste domingo (24). A prisão, porém, ocorreu na última sexta-feira (22).

As vítimas são um oficial de Justiça e uma empresária. Casados, eles receberam mensagens no celular pedindo adiantamentos do aluguel da casa em que vivem. Em troca, ganhariam descontos nos próximos meses.

Após incessantes pedidos do suposto proprietário do imóvel, eles fizeram quatro depósitos, sendo três em contas diferentes, gastando o valor total de R$ 2.500.

De acordo com a DEIC, as equipes receberam informações de que um dos envolvidos estava em Anápolis. Uma força-tarefa foi iniciada e os policiais conseguiram localizá-lo.

No endereço, descobriram ainda que o suspeito teria emprestado a própria conta bancária para realização do golpe e receberia R$ 100 pelo ‘serviço’. Com ele havia R$ 500 que pertencia ao casal.

A expectativa das autoridades policiais, agora, é encontrar outras pessoas que tenham emprestado ou vendido contas para esse mesmo tipo de ação criminosa.