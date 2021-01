A forte chuva que cai sobre Anápolis na tarde desta terça-feira (26) tem tudo para causar diversos estragos pela cidade. Isso porque, conforme a Defesa Civil do município, em menos de duas horas choveu quase 40 mm de água.

Até o momento, o órgão não foi acionado para nenhuma diligência, mas equipes da Secretaria Municipal de Obras já se deslocaram para conhecidos pontos críticos para acompanhar a situação.

No Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), os trabalhadores tiveram de abrigar em marquises para se proteger do granizo.

Na região Central foi o volume d´água que assustou comerciantes e motoristas. Avenidas como a Miguel João e Amazílio Lino, na Vila Góis, viraram rio.

Na Brasil Sul clientes da Caixa Econômica Mozar Soares também sofreram com a força da enxurrada, que ameaçou levar motos.

Embaixo do viaduto da Avenida Brasil com a Barão do Rio Branco carros ficaram ilhados e alguns deles viram a água entrar nos veículos.

O entorno da Rodoviária, Brasil Park Shopping e Ginásio Internacional Newton de Faria também ficou ilhado com a elevação do Córrego das Antas.

Mesma situação pôde ser vista nas mediações dos setores Andracel e Santa Maria de Nazareth.