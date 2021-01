O BBB 21 começou há apenas dois dias, mas o anapolino Caio Afiune já protagonizou uma das cenas mais emocionantes da edição.

Na noite desta terça-feira (26), o fazendeiro começou a se apresentar aos outros participantes, afirmando passar boa parte do tempo na roça e alegando que não tinha costume com câmeras, já que antes do programa não possuía nem 1.200 seguidores no Instagram.

Durante as palavras, acabou arrancando lágrimas dos brothers ao se lembrar das duas filhas pequenas e da noiva, Waléria Motta, que continuam em Anápolis.

“Tenho duas filhas, uma de sete e uma de um ano e três meses. São exatamente tudo na minha vida. O nascimento de cada uma delas foi o nascimento de um homem na minha vida. Eu aprendi e aprendo com elas o que é o amor, o cuidado e uma visão de vida de você querer ser o exemplo de alguém”, afirmou.

“É tudo muito emocionante e novo para mim. É doído por um lado, mas sei que elas estão lá por mim. Isso tudo é por elas e pela minha esposa, que sou completamente alucinado. Não tenho vergonha de abrir a boca para falar para o mundo que sou doido nela mesmo”, acrescentou.

O discurso emocionou principalmente o rapper Projota, que foi convidado pelo anapolino a receber um abraço, enquanto os outros batiam palmas.

“Vamos chorar juntos que eu preciso aprender um pouco a colocar isso para fora”, disse Caio.

Nas últimas horas, o perfil do anapolino no Instagram passou de 150 mil para 350 mil seguidores.

