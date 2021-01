A 21ª edição do Big Brother Brasil mal começou e já é um dos assuntos mais comentados das redes sociais, em especial do Twitter.

Em especial, desde a estreia, um dos debates mais acalourados entre os internautas tem sido o sotaque do fazendeiro Caio Afiune.

Natural de Anápolis, o brother carrega raízes do interior e fala puxando o ‘R’ mais que os outros três goianos presentes no reality show.

Nos incontáveis tweet’s comentando o assunto, há quem aposte que Caio está “performando” para chamar atenção e o comparam ao personagem “Candinho”, da novela Eita Mundo Bão.

Mas também apareceram os que sustentam que os moradores da cidade realmente têm esse sotaque e não percebem.

Discordo totalmente….sou nascido e criado em Anápolis, não somos todos…. mas muitos amigos falam como ele… sendo peão ou patrão. As pessoas normalizam o sotaque do nordeste, norte, sul, Paulista, carioca… ai o do goiano é forçado. Para ne… cada um tem uma forma de falar — Tom Damaceno (@tomdamaceno) January 27, 2021

Gente do céu, sério msm, eu não sei se vcs sabem eu n sou de Anápolis, eu nasci e cresci em Brasília, mas mesmo assim eu tenho sotaque daqui de Anápolis/Goiás. Na moral tem hora que eu falo tão arrastado que nem eu entendo o que tô falando, mas quando é coisa séria eu falo bonito — #teamcaio (@onlytaismsm) January 27, 2021

nossa gente que preguiça desse povo falando “moro em Anápolis/Goiânia e ngm aqui fala assim”…senhorrrr quantas pessoas conheço que fala mto mais arrastado e caipira que eu e somos da mesma cidade. Eu mesmo sou do interior e tenho menos sotaque que alguns amigos de Goiânia — geo (@gidelfoncio) January 27, 2021

Queria saber que Anápolis é essa então pq toda a minha família q mora em Anápolis fala exatamente igual o Caio //t.co/ieLKqx99Y2 — nathalia (@naathaliabrito_) January 27, 2021

"ja que sou de goiás, vou entrar no bbb forçando sotaque de roceiro, vou me espelhar no césar e tentar ser engraçado, opa um cantor sertanejo vou me escorar nele pra ganhar publico" — Fabricio Moretti (@fabriciwo) January 26, 2021

Ele é de Anápolis mas vai para roça todo dia. Ele mesmo disse que acorda para trabalhar com a fazenda, com os piões… não é pelo fato de que ele nasceu em Anápolis que ele não possa ter contato e convívio desde sempre com o pessoal do interior. — Maria Eduarda (@dudindica) January 27, 2021

sou de ANÁPOLIS e posso confirmar: TODO MUNDO aqui fala igual o Caio! os que fingem não ter sotaque tem vergonha de suas raízes caipira! — Luide (@luide) January 27, 2021

Vi blogueiro falando q é de Anápolis e o sotaque do Caio é forçado q ninguém aqui fala assim. Fala simmm, se eu for no embalo falo igualzin o Caio — ☀️ (@dudaqsleao) January 26, 2021

eu disse a mesma coisa qnd o ouvi falar. estudei na faculdade com uma menina de Anápolis – GO, da zona rural msm, e ela nunca q falava assim //t.co/76siJZQGe2 — ed 🐊 (@oedipusandrade) January 27, 2021

A internet chegou em nível que me dá agonia, tão falando sobre sotaque e xingando quem não concorda com o que foi dito sobre a peculiaridade de cada região. AH, sou de Goiania e não falo assim.

AH, sou de Anapolis e não falo assim. Blz, mas o cara fala assim, qual o problema? //t.co/4OZe2P188J — salohand (@victorsalomao) January 27, 2021