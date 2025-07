Veja a lista completa de artistas que irão se apresentar na Pecuária de Anápolis

Nomes importantes do sertanejo e do eletrofunk têm presença confirmada no aniversário da cidade

Natália Sezil - 04 de julho de 2025

Dupla Maiara e Maraísa, Murilo Huff e Luccas Neto são alguns dos nomes confirmados na Pecuária de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Com música boa garantida e nomes de peso no “line-up”, a 66ª Exposição Agropecuária de Anápolis (Expoana) já tem definida a lista completa de artistas que se apresentarão na cidade.

Entre os dias 30 de julho e 03 de agosto, a Pecuária de Anápolis se enche com nomes do sertanejo, eletrônico e eletrofunk – desde atrações mais antigas no cenário musical até quem está se popularizando cada vez mais.

Alguns já estavam confirmados. Até então, havia certeza quanto a Maiara e Maraísa, Murilo Huff, Natanzinho e a dupla Rio Negro e Solimões.

Agora, a lista também conta com os nomes crescentes do eletrofunk Jiraya Uai e Noobreak, Cintia Souza e Vinicius Cavalcante (este último natural de Anápolis).

Também marcam presença o youtuber Luccas Neto e a rede de lojas de som automotivo Deboxe. Artistas convidados também estarão na cidade.

Além dos artistas confirmados, o evento que celebra os 118 anos de Anápolis ainda contará com rodeio, parque de diversões, feira de gastronomia, feira Agro e mais.

A entrada acontece mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, e a Prefeitura de Anápolis divulga que haverá transporte coletivo gratuito nos dias de evento.

