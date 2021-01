A cantora Anitta, 27, lançou o clipe de “Loco” na madrugada desta sexta-feira (29). O single compõe seu novo álbum internacional “Girl From Rio”. A faixa foi produzida e composta por DVLP, que na composição contou com Gale e Ibere Fortes, que já trabalharam em lançamentos de Eminem, J Balvin, Lil Wayne e Pitbull.

O clipe foi gravado antes da pandemia, em Aspen, no Colorado, Estados Unidos, e exibe cenas de neve onde a cantora veste biquíni, casacos e acessórios para neve enquanto esquia e se diverte com amigos. A direção das filmagens foi feita por Anitta e Steven Gomillion, e o figurino pela stylist Janelle R. Miller, que já trabalhou com ela em “Me Gusta”.

“Esse com certeza foi o clipe mais despretensioso da minha carreira até agora”, conta a artista. “Eu já tinha a música pronta quando fui passar minhas férias em Aspen. Amo esquiar! Me viciei na adrenalina de ganhar velocidade e também nas festinhas que rolam nos bares, lógico! Um dia, acordei e pensei ‘E se fizermos o clipe de “Loco” aqui? Tem tudo a ver!”, completou.

A música foi criada em uma espécie de acampamento de compositores e produtores. Anitta queria que a música fosse ousada, sem preocupações de ter uma fácil aceitação do público. Ela queria uma faixa “louca”. “Eu não compus essa canção, mas sabia o que eu queria com ela: queria que a produção, a melodia e a letra não existem separadas e que fosse uma canção louca e livre. Uma música para se divertir! Para ficar louco. Acabou que eles, de fato, criaram ‘Loco’ e eu amei”, fala Anitta.

Sobre o público, a cantora foi sincera em dizer que não sabe se os brasileiros vão gostar. “Ela é estilo latina. Brasileiro vai gostar? Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Paciência. A estratégia é essa. Talvez os brasileiros não amem, mas os latinos, é super o estilo deles”, contou a artista que está focada em sua carreira internacional. “Ela é voltada para o mercado latino”, fala sobre a música.

A nova faixa tem elementos urbanos e latinos, típicos do reggaeton. Ela é lançada depois de “Tócame” e “Me Gusta”, para os fãs aproveitarem ainda mais o ritmo latino das músicas de Anitta. O álbum internacional conta com produção de Ryan Tedder, que já trabalhou com Adele, Beyoncé e Bruno Mars. Sobre Anitta, o premiado produtor comenta: “Ela entende a cultura global e está preparada para o mercado americano. Todo mundo em Los Angeles e Nova York quer trabalhar com Anitta”.