A Prefeitura de Anápolis anunciou nesta sexta-feira (29) três pontos de vacinação drive-thru contra Covid-19.

Segundo a Administração Municipal, serão imunizados no próximo domingo (31) todos os idosos com idade igual ou superior a 85 anos de idade que se cadastraram no Zap da Saúde.

As equipes da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) estarão no Viaduto da Brasil (cruzamento da Av. Brasil com a Av. Goiás), CMTT e o Parque da Jaiara, das 08h às 16h.

André Braga, titular da pasta, faz um alerta importante. “Temos doses suficientes para atender todo esse público-alvo, então pedimos para que as pessoas busquem horários alternativos e não logo cedo, como é de praxe”, afirma.

Considerando o número de cadastrados no Zap da Vacina, a expectativa é de que cerca de 1,2 mil idosos sejam vacinados ao longo do dia.

Os idosos devem levar documentos pessoais, cartão do SUS e o número do protocolo gerado no agendamento do Zap da Vacina.

A Semusa avalia que o novo sistema vai gerar celeridade no processo de imunização da faixa etária que possui alto grau de risco – cuja taxa de óbito é de 27%.