Desde pequenininha, Maria Eduarda Monteiro de Oliveira sempre sonhou em ser jogadora de futebol, mas sem conseguir entrar em nenhuma escolinha, pensou que teria de abandonar de vez o esporte.

Todo o amor, porém, só cresceu com o tempo e a menina passou a dedicar algumas horas dos dias para ir com o pai em alguns campos de Anápolis para jogar bola com garotos.

Uma notícia inesperada surgiu para Maria em outubro do ano passado. Ela, que está com 15 anos e vive no Filostro com os pais, irmãos e sobrinhos, foi elogiada por um amigo da família, que se comprometeu a apresentá-la para um profissional.

Depois disso, não foi difícil para o time Aliança perceber o talento da adolescente e convidá-la para um campeonato. Mesmo com pouco treino, três jogos foram suficientes para ela ser convocada para o Goiás.

Na última terça-feira (26), Maria embarcou para Sorocaba, em São Paulo, para o campeonato Brasileiro sub 18. O time não venceu, mas ela fez um golaço e ofereceu à mãe, Lucilene da Silva Monteiro de Oliveira.

Vida difícil

Se engana, porém, quem pensa que a maior dificuldade da adolescente foi encontrar um time feminino. Ela e a família também tiveram de enfrentar, e ainda enfrentam, muitas barreiras financeiras.

“Sempre moramos em Anápolis e não está sendo fácil levá-la aos treinos. Meu esposo está desempregado e o dinheiro que ganha é para colocar combustível para acompanhar ela. O tio comprou chuteira e caneleira. O irmão o calção térmico. Um primo mandou dinheiro para o combustível, e assim estamos conseguindo”, contou Lucilene, ao Portal 6.

De acordo com a mãe, a família vai continuar lutando para realizar o sonho de Maria e encontrar um patrocinador para ela, pois todos acreditam que a menina ainda vai conquistar muitos títulos.

“Tenho muita fé que a história dela não acaba aí. Foi muito elogiada pelo treinador da seleção brasileira Sub 20. Esse campeonato é uma página muito importante. Não é porque é minha filha, mas ela é uma estrela. Joga muito”.