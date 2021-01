Todos sabem que popularidade na internet não garante prêmio no Big Brother Brasil. Mas ainda assim, não deixa de ser uma conquista ultrapassar a marca de 1 milhão de seguidores no Instagram, feito alcançado neste sábado (30), não apenas por um, mas por dois competidores: Caio e Juliette.

Considerados anônimos até entrarem no programa, os dois competidores levaram menos de uma semana para atingir o número, sendo os primeiros do grupo Pipoca a alcançar o feito. Assim, eles já superam o ator Lucas Penteado e ficam praticamente igualados ao humorista Nego Di, pertencentes ao grupo Camarote.

Neste domingo (31), Caio era o “anônimo” com mais seguidores, totalizando 1,3 milhão. Atrás dele vinham: Juliette (1,2 mi), Gilberto (794 mil), Arthur (616 mil) e Thais (569 mil). Os demais não tinham meio milhão. Lembrando que Kerline era a sister da Pipoca com mais seguidores no início do programa, com 78 mil.

Entre os competidores do Camarote também houve saltos consideráveis no número de seguidores no Instagram, com destaque para Fiuk, que quase dobrou seus 1,3 milhão de seguidores para 2,4 milhões. A campeã em “popularidade” no Instagram, no entanto, continua sendo Viih Tube, que tinha 16,2 milhões e foi para 16,8 milhões.

Enquanto o fim de semana tem sido de superações nas redes sociais para alguns dos brothers, outros não estão com tanta sorte assim. O ator Lucas Penteado perdeu sua assessoria neste sábado após se envolver em uma série de confusões dentro do programa. A equipe afirmou que suas ações “não condizem com o que acreditamos”.

“Diante das polêmicas envolvendo o nome do ator e participante do Big Brother Brasil Lucas Penteado, a Vpress Comunicação vem a público comunicar que não está mais à frente da assessoria de imprensa do mesmo. Entendemos que a pressão do confinamento tenha desestabilizado psicologicamente o ator”, afirmou.

Lucas foi, inclusive, um dos principais assuntos do BBB neste sábado, após se envolver em brigas com Kerline e Camilla de Lucas na festa Herança Africana. As discussões desestabilizaram os brothers, levando a choros e até roda de reza dentro do programa. No decorrer do dia, o ator tentou se enturmar novamente após a confusão.

Veja a evolução de seguidores dos competidores:

Pipoca

Arthur: 55,2 mil – 616 mil

Caio: 27,3 mil – 1,3 mi

João Luiz: 8.799 – 194 mil

Bil (Arcrebiano): 35,7 mil – 431 mil

Juliette: 4.297 – 1,2 mi

Kerline: 78 mil – 342 mil

Lumena: 3.895 – 217 mil

Gilberto: 24,2 mil – 794 mil

Thais: 27,7 mil – 569 mil

Sarah Andrade: 19,5 mil – 247 mil

Camarote

Fiuk: 1,3 mi – 2,4 mi

Karol Conká: 1,5 mi – 1,8 mi

Carla Diaz: 2,2 mi – 3,7 mi

Camilla de Lucas: 2,9 mi – 3,6 mi

Pocah: 11,4 mi – 12,2 mi

Nego di: 1 mi – 1,3 mi

Lucas Penteado: 199 mil – 667 mil

Rodolffo: 1,4 mi – 2 mi

Viih Tube: 16,2 mi – 16,8 mi

Projota: 2,9 mi – 3,8 mi