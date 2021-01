Ocorreu, neste domingo (31), a primeira rodada de vacinação para os idosos de Anápolis que possuem 85 anos ou mais.

Das 08h às 16h, os moradores foram contemplados com a imunização através do sistema drive-thru, que aconteceu em três diversos pontos da cidade: na Avenida Brasil e Goiás e também no Parque da Jaiara.

Ao todo, segundo a Prefeitura, 731 idosos receberam a dose do imunizante após se cadastrar para o processo através do Zap da Vacina.

Após receber a primeira vacina de todo o estado, o processo continua em Anápolis, que agora aguarda uma nova remessa de doses para a continuação do programa nas próximas semanas.

A intenção de manter e expandir o processo fica clara na fala do secretário de Saúde, André Braga.

“Com a chegada de imunizantes com mais frequência, as ações vão abranger um público maior”, apostou.

O atendimento e cadastro do Zap da Vacina segue acontecendo de segunda a sexta, das 08h às 18h, através do site da Prefeitura.