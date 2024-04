Uma em cada quatro famílias em Goiás passa fome ou sofre com alimentação inadequada

Estado ocupou segunda posição na região Centro-Oeste

Gabriella Pinheiro - 26 de abril de 2024

Insegurança Alimentar. (Foto: Tércio Teixeira/Folhapress)

Durante o ano de 2023, uma em cada quatro famílias em Goiás passaram fome ou sofreram com alimentação inadequada.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o estudo, 24,3% dos domicílios particulares (674 mil residências) no estado enfrentaram algum grau de insegurança alimentar – que se caracteriza como a falta de disponibilidade e o acesso das pessoas aos alimentos.

Do total, a maior taxa registrada foi de 16,9% – ou seja 468 mil lares – e representa aqueles que enfrentaram insegurança alimentar leve.

Nessa etapa, a família ou pessoa lida com a falta de qualidade nos alimentos, além da incerteza quanto ao acesso aos alimentos no futuro.

Já 3,7% dos domicílios particulares (103 mil residências) estavam em situação moderada – grau que ocorre a redução quantitativa de alimentos entre adultos e/ou ruptura nos padrões de alimentação por falta de alimento.

Assim como a moderada, a situação grave representou 3,7% dos domicílios. Nessa etapa, o indivíduo chega a passar horas e até dias sem acesso a alimentos.

O percentual registrado no estado ficou abaixo da média nacional, que foi de 27,6%. No entanto, entre as unidades federativas da região Centro-Oeste, Goiás ocupou a segunda colocação, ficando atrás apenas de Mato Grosso (MT), que teve 27,1%.