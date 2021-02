Um pedreiro de 42 anos foi detido neste domingo (31), depois de ser flagrado bêbado e praticando direção perigosa, na BR-060, em Terezópolis.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as manobras assustaram vários motoristas que trafegavam pela via. Um deles conseguiu registrar a cena e acionar a corporação.

Motorista é flagrado bêbado e dirigindo perigosamente na BR-060 pic.twitter.com/KxCzu2m0Ti — Portal 6 (@portal6anapolis) February 1, 2021

Os agentes tiveram que percorrer cerca de 3 km até alcançarem o pedreiro, que quase provocou vários acidentes na pista.

Depois de receber a ordem de parada, o homem desceu cambaleando do veículo e ainda se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele precisou ser levado até Instituto Médico Legal (IML), onde uma perícia constatou a embriaguez.

Dentro do carro haviam várias latas de cerveja vazias e o pedreiro contou que estava com um amigo em uma festa em Goiânia e retornava para casa, em Anápolis.

Ele foi encaminhado à Central de Flagrantes e está à disposição da Justiça.