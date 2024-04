Os dilemas de quem depende do transporte público para chegar ao trabalho em Anápolis

Redução de linhas, problemas de pontualidade e até mesmo higiene foram alguns pontos levantados pelos usuários do transporte coletivo

Samuel Leão - 24 de abril de 2024

Ônibus da Urban em parada na Praça Bom Jesus. (Foto: Danilo Boaventura)

Entre a população anapolina, uma grande parcela depende do transporte coletivo para chegar ao trabalho ou se locomover no dia a dia. Apesar do serviço existir, são vários os problemas e dificuldades apontados no mesmo, gerido atualmente pela Urban.

Ao Portal 6, moradores e usuários do transporte público relataram uma dificuldade em horários de pico, no cumprimento dos horários designados e até mesmo descaso com a higiene dos veículos.

“Os horários são reduzidos, tiraram muitas linhas dos bairros. Os horários de um local para o outro não batem, você sempre tem que correr para pegar o ônibus, e no final de semana, especialmente no domingo, você fica muitas horas no ponto esperando, correndo risco. Ah, também sempre viajei em ônibus sujos”, relatou à reportagem Luciano Alvarenga, morador da Vila Jaiara.

Tais apontamentos se repetiram em outros relatos colhidos, de modo que a quantidade reduzida de linhas seria um empecilho, além da falta de pontualidade dos ônibus, que não seriam suficientes para atender a demanda.

“São poucos ônibus e, quando passa, a quantidade é pouca pela demanda de usuários, vai sempre cheio, muito lotado. Antigamente tinha mais”, comentou Luciano Rodrigues, residente do bairro Vivian Parque.

Por fim, outro anapolino, morador do Conjunto Habitacional Vila União, reforçou a denúncia relativa ao suposto problema de higiene nos veículos.

“Sujeira demais nos coletivos de Anápolis, lixo jogado dentro e os bancos parece que não são limpos. Tem ônibus que até fede”, sustentou Claudiney Rodrigues.

O que diz a Urban

A reportagem entrou em contato com Carlos Leão, assessor jurídico da Urban, para entender mais sobre a realidade do trabalho da empresa na cidade e o que pode ser feito para melhorar o atual cenário.

Acerca das reclamações relativas aos horários, ele apontou que “as viagens partem do terminal no horário previsto, eventual intercorrência ao longo do trajeto pode ocorrer em razão do trânsito, interdição de vias, tempestades, desvios e outros”.

“A programação horária é definida pela Agência Reguladora Municipal (ARM), com base em estudos técnicos, observando-se a demanda e a necessidade de viagens”, disse ainda, em relação à oferta de linhas e veículos.

Já sobre a higiene, o representante da empresa ressaltou que “os ônibus são lavados diariamente e uma eventual ‘sujeira’ pode ocorrer ao longo da operação, sobretudo porque existem vias que não são pavimentadas.

“Constantemente, a operadora do Sistema de Transporte Público de Anápolis (STPA), em conjunto com o Poder Público, buscam melhorias para o sistema, as quais, consequentemente, refletem favoravelmente aos usuários”, concluiu.