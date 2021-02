“Foi uma luz no fim do túnel. Era muito difícil encontrar consultas em especialidades e, agora, além de ser mais fácil o acesso à saúde, também ficou mais fácil na hora de pagar”. Essas são as palavras de Luana Simões, moradora de Anápolis que decidiu investir no Cartão Pra Você.

De acordo com ela, a iniciativa surgiu em um bom momento, pois toda a família consegue ter assistência médica quando precisa, sem a necessidade de recorrer às filas do SUS ou desembolsar valores extremamente altos.

“Me sinto até aliviada em saber que se alguém da minha casa precisar, vamos poder nos consultar com profissionais capacitados e com preços que não são difíceis de conseguir”, disse.

“Considero uma oportunidade muito generosa. Vivemos tempos difíceis e agora mais pessoas vão conseguir passar por avaliações em especialidades que antes pareciam completamente inacessíveis”, afirmou.

Além dela mesma, Luana também colocou o marido, Eduardo Felipe, e a filhinha, Estela Simões Braga, como integrantes do benefício. Tudo isso sem nenhum custo extra.

Entenda

O Cartão Pra Você funciona assim: os interessados pagam apenas uma mensalidade simbólica que varia de R$ 20 a R$25 e que podem ser quitadas por boleto ou cartões de crédito.

O titular contratante do cartão pode ter um total de quatro dependentes para usufruir dos mesmos descontos. As consultas individuais ou com retorno, variam entre R$ 20 e R$ 56 reais.

Atualmente, a iniciativa abrange consultas de Clínica Geral, Gastroenterologia, Dermatologia, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Ginecologia, Cardiologia, Oftalmologia, Psiquiatria e Pediatria.

Há também descontos em exames laboratoriais, em medicamentos da Rede Faz Bem, na Cristal Ótica e na Loide Cabeleireiros.

Para adquirir o cartão, basta se deslocar até a sede do Cartão Pra Você, na Rua Quinze de Dezembro, nº 296, no Centro, e apresentar os dados pessoais e um comprovante de endereço.

O escritório funciona de segunda a sexta-feira, das 08h às 18h, e aos sábados, das 08h às 12h.