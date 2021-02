A idosa de 60 anos, moradora de Acreúna, município localizado há 192 km de Anápolis, que gravou um emocionante vídeo alertando os jovens sobre o perigo da Covid-19, acabou falecendo da mesma doença nesta madrugada de terça-feira (02).

As súplicas de Euterpy Pereira Marques, que acabou ganhando muita repercussão nas redes sociais, foram feitas quatro meses antes de ser contaminada com o vírus.

Euterpy era advogada e na infância teve poliomielite, resultando em uma deficiência física, mas isso nunca impediu ela de ser apaixonada pela vida.

No vídeo, ela comenta sobre a importância do distanciamento, do uso de máscara, e solicita em meio às lagrimas, que os jovens ‘parem um pouco em casa’ e que cuidem dos idosos.

“E a próxima vítima pode ser eu”, comenta ainda a advogada sem imaginar o que viria pela frente.

Aos familiares, ela se desculpa pela insistência com as cobranças e relembra sobre o amor que sente pela vida e pelos netos.

“Me desculpa, minha família, pelas vezes que peço para pôr máscara, ficar longe…Eu não tenho medo da morte. Não isso. Mas quero dizer, quero ser franca, amo a vida. Ver os meus netos. É maravilhoso trabalhar”, pontua.

Assista: