O ator Mark Hamill, 69, escreveu “Fora Karol Conká” em uma publicação feita em seu Twitter. Conhecido por interpretar o personagem Luke Skywalker na franquia de filmes “Star Wars” (1977), o artista supreendeu fãs e internautas com o comentário sobre o BBB21.

Na madrugada desta terça-feira (2), Mark Hamill atendeu o pedido de um internauta para que ele escrevesse um tuíte declarando querer Karol fora da casa mais vigiada do Brasil. “Por favor, tuíte ‘Fora Karol Conká’ isso é muito importante”, escreveu o fã ao ator. Após o feito, muitos de seus seguidores comemoraram o tuíte.

E essa não é a primeira vez que o artista fala sobre o Big Brother Brasil em suas redes sociais. Na edição do ano passado, ele utilizou a #ForaGizelly. Mark também se manifestou após usar a hashtag: “Quando você respeita uma solicitação para retuitar uma frase que você nem entende e ela recebe mais de 65 mil curtidas”, escreveu.

A rapper Karol Conká está sendo alvo de críticas por parte do público em decorrência de suas atitudes no programa, em especial, relacionadas a Lucas Penteado e Juliette. A artista já perdeu mais de 295 mil seguidores em seu Instagram. “Nós que administramos as redes sociais da Karol Conká, estamos chocados que as coisas estão indo muito além do BBB”, declarou a equipe da artista em seu Twitter.

FORA KAROL CCONKÁ — Mark Hamill (@HamillHimself) February 2, 2021