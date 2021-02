Dentre as cenas icônicas protagonizadas pelos goianos Caio Afiune e Rodolffo, uma tem se destacado com mais força.

O motivo? O sertanejo estava deitado no quarto com as luzes apagadas enquanto conversava com o anapolino, e, num dado momento, o fazendeiro se apoiou nas pernas do colega e encostou nas parte íntimas do amigo.

Desconcertado, o brother se afastou de imediato e disse um “uai, Bastião!”.

uai bastião 😳pic.twitter.com/y54Qds6yVs — takaki; analista do BBB (@vxtakaki) February 1, 2021

O vídeo acabou viralizando no Twitter e os internautas não perdoaram nas piadas.

Eu perdi tudo agora com o Caio apoiando nas partes íntimas do rodolffo “uai bastião” KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK 🗣🗣🗣🗣 — kobra com k (@escorpinai) February 1, 2021

Eu to gritandooooooooo com o vídeo do Caio encostando nas partes intimas do Rodolffo sem querer KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #bbb21 — 🎧🦋🎓🎱🔴🚜 (@sorrisolr) February 1, 2021

Eu tô chorando de rir do vídeo do Caio encostando sem querer nas partes íntimas do Rodolffo kkkkk "uai bastião" skkdnsz — kenia (@yeskeniaz) February 1, 2021

Como a cena não foi exibida em sinal aberto, apenas por pay per view, não foi possível ver a reação que o sertanejo esboçou.