Alex Sabino, de SP – Na porta de cada camarote corporativo no Allianz Parque há uma placa identificando quem alugou o espaço. A Mondial, empresa de eletrodomésticos, resolveu fazer uma brincadeira. Em vez de apenas exibir sua marca, pôs a frase: “O Palmeiras tem Mondial”.

Trata-se de chiste a partir de piada que se tornou tão forte nos últimos anos que pode parecer muito antiga. Mas a frase “o Palmeiras não tem Mundial” é algo recente, ainda que não se saiba exatamente quando se tornou um hit entre os rivais dos alviverdes.

De acordo com pesquisa do jornalista e historiador palmeirense Fernando Galuppo, a troca de provocações com os corintianos a respeito do tema surgiu há 21 anos.

“Eu investiguei os precedentes, e tudo começou com uma capa do jornal A Gazeta Esportiva. Aconteceu em janeiro de 2000, depois de o Corinthians ganhar o Mundial daquele ano e de um clássico contra o Palmeiras dias depois”, afirma Galuppo.

Em 14 de janeiro, o Corinthians derrotou, nos pênaltis, o Vasco para conquistar o torneio em um novo modelo adotado pela Fifa. Logo em seguida, o diário paulistano enviou um fax à entidade para confirmar se o clube alvinegro seria o primeiro campeão mundial da história.

A resposta foi positiva, e aquilo virou a capa do jornal. Foi o início de uma polêmica com torcedores de São Paulo e Santos, que àquela altura haviam conquistado duas vezes cada um a antiga Copa Intercontinental. Anos depois a entidade reconheceu também essas conquistas como mundiais.

Quase dois meses antes, em 30 de novembro de 1999, o Palmeiras havia perdido para o Manchester United por 1 a 0 na final do Intercontinental, em Tóquio.

“Esse fax foi mandado pelo Flavio Adauto, que era diretor do jornal e é corintiano. Quando a Fifa enviou a resposta, ele colocou na capa do diário”, completa Galuppo.

Sócio e conselheiro do Corinthians, Adauto foi diretor de futebol em 2017, quando a equipe conquistou o título brasileiro.

“Eu não me lembro se a ideia foi minha, mas me recordo do fato. É verdade, aquilo aconteceu. Não sei se foi o estopim para essa discussão sobre o Mundial do Palmeiras, mas o envio do fax é verdadeiro e a capa também”, confirma Adauto.

Treze dias depois da decisão no Maracanã, em 27 de janeiro de 2000, a discussão ganhou as arquibancadas. Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pelo Torneio Rio-São Paulo.

“Foi quando virou galhofa entre as torcidas. Pela primeira vez os torcedores corintianos cantaram uma música que dizia ‘sou campeão do mundo e você não conseguiu’, e a do Palmeiras respondeu com ‘Libertadores o Corinthians nunca viu e nem vai ver'”, relata o historiador.

A polêmica logo depois tomou a imprensa. Flavio Adauto escreveu colunas defendendo que o Corinthians era o único campeão mundial, título que faltava ao arquirrival. Roberto Avallone, jornalista e palmeirense histórico, morto em 2019, devolvia com outros textos dizendo que o time alviverde já havia vencido a mesma competição.

Ele citava a Copa Rio de 1951, primeiro troféu internacional de clubes e que foi vencido pelo Palmeiras sobre a Juventus (ITA) no Maracanã. O clube reivindicou ter seu feito reconhecido como um título mundial equiparado aos mais recentes pela Fifa, mas não obteve sucesso.

“Aquilo foi Mundial. E como foi!”, dizia Brandãozinho, último sobrevivente daquele título, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo em 2019. Ele morreu no início deste ano.

Pelos anos seguintes, a troca de provocações prosseguiu, sempre mais forte com o Corinthians.

Santistas e são-paulinos davam ressonância ao fato de o time de Parque São Jorge nunca ter vencido a Libertadores. Quando isso aconteceu, em 2012, a brincadeira perdeu o sentido. Sobrou a de o Palmeiras não ter um Mundial, que só cresceu nos últimos anos e ultrapassou fronteiras estaduais.

Quando o Flamengo foi disputar o Mundial em Doha, no Qatar, em 2019, alguns torcedores levaram cartazes com a frase “Palmeiras não tem Mundial”.

É a mesma cidade em que a brincadeira poderá terminar na próxima semana. No dia 11, a equipe brasileira poderá fazer a final do torneio e conquistar o título.

Antes disso, entrará em campo no domingo (7) pela semifinal, diante do vencedor do confronto entre Tigres (MEX) e Ulsan Hyundai (COR), nesta quinta-feira (4).

Copa Rio

O Palmeiras considera a conquista da Copa Rio de 1951 como um título mundial. Em 2014, ano em que o Brasil sediou a Copa do Mundo, o clube contou com lobby do então ministro do esporte, o palmeirense Aldo Rebelo, e recebeu um fax enviado pelo secretário-geral da Fifa à época, Jérôme Valcke, reconhecendo a competição como o primeiro título mundial de clubes da história.

Em 2017, porém, o conselho da Fifa homologou somente a Copa Intercontinental, disputada entre 1960 e 2004, como um título mundial, a exemplo do Mundial de Clubes organizado pela Fifa a partir de 2000. O conselho não considerou a Copa Rio, torneio realizado no Brasil em 1951 e 1952, como mundiais.