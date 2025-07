Aprenda a deixar a carne de segunda tão suculenta quanto a de primeira

Tutorial simples mostra como elevar a qualidade de cortes mais duros e baratos

Magno Oliver - 05 de julho de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As carnes de segunda são conhecidas pela qualidade mais inferior por possuírem mais tecido conjuntivo e gordura entremeada, sendo tradicionalmente usadas em preparos cozidos e caldos.

Apesar da fama de ser mais dura, menos nobre, ela pode render pratos suculentos e cheios de sabor, se preparada com o tempero correto.

Cortes como músculo, acém, paleta, peito, coxão duro, por exemplo, levam a fama pela média qualidade, embora tenham alto potencial gastronômico.

Aprenda a deixar a carne de segunda tão suculenta quanto a de primeira

Com a alta do preço da carne no açougue, o desafio é deixar uma peça de segunda tão saborosa quanto os cortes nobres. E também com maciez que derrete na boca e aquele sabor apurado.

Os especialistas explicam que para elevar a qualidade de uma carne de qualquer nível é preciso focar em uma peça chave: o tempero.

O primeiro passo é escolher a carne, eles indicam acém, fraldinha, músculo, paleta e peito. Em seguida, retire o excesso de nervos, pele ou gordura acumulada em volta para garantir que o tempero atue bem.

Use ingredientes ácidos como vinagre, limão ou vinho, junto com ervas, alho e azeite. Deixe a carne marinar por 4 horas para ajudar a quebrar as fibras, intensificar o sabor e deixar o corte mais macio.

Agora o pulo do gato: o cozimento lento para manter os sucos internos e deixe apenas dourar os lados na frigideira quente com um fio de óleo ou manteiga.

Por fim, entre com um molho encorpado, legumes ou caldo reduzido para valorizar ainda mais a carne e trazer brilho ao seu prato.

Com poucos ingredientes e utilizando as técnicas corretas, é possível fazer uma refeição saborosa, nutritiva e com custo reduzido.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!